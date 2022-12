CONCERTI, SPETTACOLI, PRESEPE VIVENTE E TANTI ALTRI APPUNTAMENTI

Sono diverse le iniziative in programma nei prossimi giorni fino a gennaio 2023 a Vasto, in occasione delle festività natalizie. Concerti, spettacoli, eventi di solidarietà e due immancabili appuntamenti che contraddistinguono il Natale in città: il presepe vivente giunto alla XXII edizione, in programma il 26 dicembre, il primo e sei gennaio e la Befana vien dal mare, il 6 gennaio al Pontile, manifestazione molto attesa dai più piccoli. Insieme ai concerti di Natale e Capodanno spazio anche ai gruppi folcloristici vastesi per il canto della Pasquetta il 5 gennaio e con il Canto de lu Sant’Antunie il 16 gennaio.

“In occasione del Natale l’Amministrazione comunale - ha dichiarato il sindaco, Francesco Menna - ha voluto garantire iniziative nello spirito della tradizione. Oltre alle diverse installazioni collocate nel centro storico e le luminarie per le vie del centro sono stati organizzati eventi in grado di portare nelle strade e nelle piazze le giuste atmosfere della festa creando momenti da condividere con la comunità”.