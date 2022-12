Tante presenze per l’Open Day della Paolucci

Riscontri molto positivi per l’Open Day organizzato dalla Scuola Secondaria di Primo Grado “R. Paolucci”, IC1 di Vasto il 13 dicembre. Ai genitori e alunni delle quinte elementari di Vasto sono state presentate l’offerta formativa e le attività extra-curriculari per il prossimo anno scolastico.

“Due le parole che sintetizzano l’azione didattica della Paolucci: “Eccellenza e Inclusione”, ha spiegato il dirigente Scolastico, Eufrasia Fonzo ai genitori. “Gli insegnanti della nostra scuola da sempre lavorano condividendo progetti e obiettivi per offrire le stesse possibilità a tutti gli studenti. Gli alunni vengono accolti e accompagnati nel triennio in un clima sereno e pacifico che favorisce lo sviluppo didattico ed emotivo per consentire ai ragazzi di farsi strada nel lungo percorso di studio o lavorativo che li attende.”

Durante il pomeriggio dell’Open day è intervenuta anche l’assessore Anna Bosco che ha rassicurato i genitori sulle sedi che saranno destinate alla Paolucci in seguito all’abbattimento dell’edificio. Le strutture che ospiteranno la scuola saranno, quasi certamente tre, ovvero: I Gabriellini, Le figlie della Croce e i locali della Chiesa di Maria del Sabato Santo.

La Dirigente, Eufrasia Fonzo, ha spiegato ai genitori che si terrà conto delle necessità delle famiglie favorendo l’inserimento di particolari richieste nel modulo di iscrizione. Oltre alla lingua, infatti, sarà possibile segnalare la presenza di un fratello o una sorella che già frequenta la scuola o comunque qualsiasi necessità la famiglia ritenga importante.

Durante il pomeriggio tanti sono stati i professori che sono intervenuti: Barbara Tana, Annalisa Emanuele, Annamaria Dantes, Stefania del Nero, Alessandro D’Adamo e Natalia D’Addiego, che hanno spiegato meglio le discipline, le attività, i progetti. Sono intervenuti anche i professori di sostegno: Angela Carrino, Marco Bassi e Manuela Pomponio per parlare del significato di inclusione che diventa arricchimento per tutti.

Il “Piccolo Gruppo Strumentale” della Paolucci, con la guida del professor Ricotta, accompagnato dal professor D’Annunzio, ha emozionato i presenti con varie performance musicali. A loro si sono aggiunti i ragazzi della “Body percussion” diretti dalla professoressa Cicchini con la loro musica travolgente.