Progetto Penelope per la promozione del libro e della lettura

Il Comune di San Salvo si è visto accogliere e finanziare un progetto da 30mila euro dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, nell’ambito di “Città che legge”. Lo annuncia il sindaco Emanuela De Nicolis. San Salvo è stato inserito nella fascia tra i 15.000 e i 50.000 abitanti per la “Realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura” come comune capofila in rete con Fresagrandinaria e Cupello.

“Abbiamo chiamato il nostro progetto “Penelope, tessiture di legami con biblioteche educanti’ ed è inserito tra i 34 progetti italiani finanziati considerati esemplari per promuovere e sostenere un ecosistema locale che favorisca la lettura attraverso un’azione coordinata nelle varie strutture presenti nel territorio, come la biblioteca, la scuola e le librerie” commenta il sindaco De Nicolis. Partner del progetto l’Akon Service con la Biblioteca comunale “Felicia Bartolotta e Peppino Impastato” e il Centro antiviolenza Dafne. “Siamo fermamente convinti del valore formativo della lettura con la sua valenza di “strumento” di dialogo in grado di favorire lo sviluppo e la coesione sociale tra i cittadini” conclude il sindaco De Nicolis.

Diverse le azioni che saranno generate dal progetto del Comune di San Salvo per riappropriarsi del valore della lettura. “Senza la nostra capacità di ottenere l’adesione a “Città che legge” oggi non avremmo potuto ottenere questo risultato – evidenzia Maria Travaglini consigliere delegato alla Cultura – che ci inorgoglisce perché ci consente attraverso “Penelope” di investire sulla promozione della lettura con l’obiettivo di ricostruire il senso del vivere insieme e di ricostruire i legami sociali”.

Come si ricorderà è stato sottoscritto un Patto locale per la lettura che coinvolge: Comune di San Salvo, Premio Letterario Città di San Salvo-Raffaele Artese, Museo Civico Porta della Terra, Istituto omnicomprensivo Mattioli-D’Acquisto, Istituto comprensivo Rodari, Biblioteca comunale, Bimbo 2000 Scuola dell’infanzia, Centro culturale Aldo Moro, Centro di aggregazione Spazio Mio, Akon Service, Associazione Lory a Colori, Cartolibreria Dietro l’Angolo, Cartolibreria dello Stadio, Cartolibreria Il Papiro, Cartolibreria La Coccinella, Il Mondo che Vorrei Scuola dell’infanzia, Il Mondo di Nanà Scuola dell’infanzia, Molière Bistrot letterario, Tabacchi Target e Università delle Tre Età