Il Civeta Ã¨ ufficialmente una societÃ  Srl in house providing.

Presso la Sala adunanze del Civeta, in Contrada Valle Cena a Cupello alla presenza del notaio, è stato firmato dai sindaci dei Comuni di Vasto, Cupello, Scerni, San Salvo e dell'Unione dei Comuni della comunità Montana il nuovo statuto e la trasformazione del Civeta in società di capitali. Quindi il Civeta, polo tecnologico che si occupa della gestione e della valorizzazione del flusso di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, è ufficialmente una società Srl in house providing.

“E' un giorno importante per il nostro territorio - ha sottolineato soddisfatto il sindaco di Vasto, Francesco Menna – siamo riusciti a garantire la vita dell’impianto, la cui presenza è fondamentale. Dopo la trasformazione del consorzio in società a responsabilità limitata perseguiremo l’obiettivo di preservare la funzionalità strategica dell’impianto. Ringrazio di cuore i sindaci firmatari di Cupello, Scerni, San Salvo e dell'Unione dei Comuni della comunità montana ed in particolare ringrazio il consigliere regionale Manuele MARCOVECCHIO per il grande e prezioso lavoro svolto a favore delle nostre comunità unitamente ai consiglieri del territorio".