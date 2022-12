A Natale c’è “ Un pensiero per te”

Un gesto semplice, di piccole mani piene di delicatezza , per rivolgere a tutti gli auguri di un sereno e gioioso Natale. Brevi messaggi che in modo chiaro e diretto ci ricordano i valori della gentilezza, del rispetto, della cura, del sacrificio, della dedizione e della pazienza; parole semplici che valorizzano le relazioni sociali positive come base della nostra esistenza.

Spesso, con dei piccoli gesti, otteniamo più di quanto immaginiamo. Basta un sorriso o un complimento per far svoltare la giornata ad un’altra persona. Tanti i modi per donare gentilezza. L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Dirigente Scolastico Vincenzo Parente, trovando collaborazione e attiva partecipazione in ogni insegnante.

“Educhiamo i nostri alunni alle buone pratiche della convivenza civile e del rispetto reciproco. C’è sempre più bisogno di coltivare la cortesia, la buona educazione e la bellezza di gesti e parole potenti che ci regalano benessere”. Tutti gli alunni dell’Istituto, con l’aiuto degli insegnanti, hanno realizzato con impegno e dedizione, i POST-IT “Un pensiero per te!” che troverete nei negozi di San Salvo, Fresagrandinaria e Lentella. E allora facciamoci caso: c’è un pensiero gentile per ognuno di noi!