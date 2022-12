VASTO PREMIATA COME COMUNE RICICLONE

Il Comune di Vasto ha ottenuto anche quest’anno il premio Comune Riciclone, il concorso promosso da Legambiente, finalizzato a valorizzare le migliori esperienze dei Comuni in tema di gestione rifiuti. Il riconoscimento per l’edizione 2022, che raccoglie i dati del 2021, è stato ritirato oggi al Polo Museale Santo Spirito di Lanciano dall’assessore alle Politiche ambientali, Gabriele Barisano.

“Il prestigioso premio - hanno dichiarato il sindaco di Vasto, Francesco Menna e l’assessore Gabriele Barisano - è stato ottenuto grazie al raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata del 74,3%. Dal nostro primo insediamento nel 2016 la percentuale della differenziata era del 62%, in seguito alle azioni sviluppate dall’Amministrazione, all’avvio di strumenti per differenziare meglio i rifiuti come il mangiaplastica attivato nei giorni scorsi, gli ecopunti informatizzati per i commercianti, la raccolta porta a porta del vetro, i raccoglitori per le deiezioni canine, e le iniziative di educazione ambientale contro l'abbandono indiscriminato dei rifiuti e le campagne plastic free in questi anni è stato possibile raggiungere questo importante risultato. Un particolare ringraziamento ai cittadini che dimostrano grande collaborazione nel conferimento dei rifiuti”.