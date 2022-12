Domenica 22 gennaio all’Abbazia di San Claudio con Italia Nostra

Domenica 22 gennaio Italia Nostra organizza una visita all’Abbazia di San Claudio di Corridonia. questo il programma:

- Partenza alle ore 8:15 dal terminal bus di Vasto con possibilità di salire lungo il percorso (Val di Sangro, Lanciano, Pescara, ecc…).

- Visita guidata all’Abbazia di San Claudio di Corridonia.

- Pranzo in ristorante.

- Visita guidata ai Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi (collezioni, Galleria dell’Eneide e Museo della Carrozza), alla mostra “Carlo Crivelli. Le relazioni meravigliose” ed allo Sferisterio di Macerata.

Rientro a Vasto per le ore 21:00

I Costi sono i seguenti:

Viaggio: euro 28 per i soci, euro 33 per i non iscritti ad Italia Nostra

Ingressi e visite guidate: euro 15 per i soci muniti di tessera, da esibire a Macerata; euro 17,50 per i non soci.

Pranzo al ristorante:22 euro

Per prenotarsi:

vasto@italianostra.org

cell. 3483576711 (anche tramite WhatsApp)