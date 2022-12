TAR CONFERMA I FONDI PER LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PAOLUCCI

"Confermati i 3,3 milioni di euro per la demolizione e ricostruzione della scuola secondaria di primo grado "Raffaele Paolucci". Fondi ottenuti dal Comune di Vasto dopo la partecipazione all'avviso pubblico istituito dal Ministero dell'Istruzione nell’ambito del PNNR relativo alla "Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici”. A confermare il finanziamento è il TAR di Roma che, con la sentenza n. 17002/2022 del 19 dicembre 2022, ha rigettato il ricorso presentato dalla Provincia di Teramo per l’annullamento degli atti adottati dal Ministero dell’Istruzione relativi a tale avviso pubblico". A renderlo noto è il sindaco di Vasto, Francesco Menna nell'evidenziare che con il succitato ricorso la Provincia di Teramo aveva impugnato la comunicazione della propria esclusione dalla procedura, nonché la graduatoria degli enti assegnatari il finanziamento e lo stesso avviso pubblico.

“L'impugnativa da parte del Comune di Vasto, costituitosi nel giudizio a mezzo dell’avv. Nicolino Zaccaria, si è resa necessaria – precisa l'assessore con delega all'avvocatura comunale, Paola Cianci - in quanto l’eventuale annullamento degli atti richiesti dalla Provincia di Teramo avrebbe stralciato il finanziamento ottenuto dal Comune per la demolizione e la ricostruzione della scuola. Una buona notizia per la nostra comunità e per il processo di rigenerazione del patrimonio pubblico su cui la nostra amministrazione sta lavorando con grande impegno sin dall’inizio”.

"Confermato il finanziamento ottenuto grazie alla partecipazione al bando FUTURA del MIUR che permetterà ora di realizzare il nuovo plesso scolastico. Gli uffici ed i tecnici stanno lavorando alacremente in questi mesi -evidenzia l'assessore all’edilizia scolastica Anna Bosco - per portare avanti la progettazione di tutti i nuovi plessi scolastici, nel caso della Paolucci la progettazione al momento è nelle mani del Ministero. Allo stesso tempo già da diversi mesi abbiamo istituito un tavolo di lavoro con il dirigente Scolastico Cristina Eusebi per attuare il trasferimento dell’intero plesso nel corso della prossima estate 2023 ed entro il mese di gennaio ufficializzeremo anche le nuove sedi di destinazione degli alunni. E' bene ricordare che solo l’Amministrazione Menna ha avuto il coraggio di realizzare una indagine di vulnerabilità degli edifici scolastici e dare negli ultimi anni massima priorità alla sicurezza degli edifici scolastici e degli studenti”.

Grande soddisfazione per l’esito del giudizio e per il lavoro svolto è stato espresso anche dal Vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Licia Fioravante che ha dichiarato: “La conferma del finanziamento anche in punto di diritto avvalora gli ambiziosi propositi progettuali di questa amministrazione e dell'assessorato ai lavori pubblici di dotare la città di nuove scuole a servizio della popolazione studentesca in corso e futura”.

Il sindaco e gli assessori ringraziano l’avv. Zaccaria e gli uffici per il lavoro svolto.