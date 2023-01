Dalla Regione fondi per il ricostituendo Cnos-FAP di Vasto e stanziamenti per la riqualificazione della pista di pattinaggio

‘I primi di novembre avevamo assunto un impegno ed oggi possiamo affermare di averlo mantenuto. La legge di Bilancio della Regione Abruzzo concede la somma di 100 mila euro all’istituto salesiano S. Giovanni Bosco di Vasto quale contributo straordinario per interventi di sistemazione e messa a norma del centro di formazione professionale sito in via S. Domenico Savio’. Ad annunciarlo la consigliera della Lega Abruzzo Sabrina Bocchino prima firmataria dell’emendamento all’Art. 1 della Legge di Bilancio approvata dalla Regione Abruzzo in queste ore. ‘Lo avevamo detto allora e lo ribadiamo quest’oggi. Il nostro impegno al fianco dell’iniziativa di riportare il Centro di formazione a Vasto è convinto perché riteniamo che lo stesso possa aiutare in modo decisivo a soddisfare le richieste professionali delle aziende dell’intero territorio del basso chietino e risultare un volano di rilancio economico del tessuto industriale che resta il primo generatore di Pil di tutto il vastese e non solo’. ‘L’obiettivo di raggiungere quanto auspicato anche dal presidente nazionale Cnos-FAP don Mario Tonini ora ha basi concrete grazie al finanziamento che nel 2023 la Regione Abruzzo garantirà,’ aggiunge la portavoce regionale della Lega. ‘Ancora una volta – evidenzia - abbiamo dimostrato vicinanza alle problematiche del territorio noncuranti del clamore mediatico, ma badando al raggiungimento di un risultato che avrà ricadute benefiche su tutta la comunità’. ‘Voglio ringraziare in primis l’assessore Quaresimale per il sostegno che ha dato a questa nostra iniziativa ed i colleghi che hanno voluto condividere la presentazione dell’emendamento che mi vede prima firmataria’.

‘La Lega a Vasto in questi anni – chiosa la Bocchino - attraverso tutta la filiera ha garantito fondi per le nuove scuole, per l’aggiornamento tecnologico delle stesse, per la riqualificazione di aree e strutture da S. Antonio Abate alla Marina’.

Ed in attesa delle risultanze dell’impegno anche per i progetti ricadenti nel programma PINQUA che riqualificherà l’area della villa Falcone Borsellino nel quartiere S. Paolo e porterà a realizzare una nuova area verde attrezzata lungo l’ex via Alborato, a proposito di Vasto Marina Sabrina Bocchino annuncia anche la concessione di fondi al Comune di Vasto pari a 65 mila euro per la riqualificazione della pista di pattinaggio. ‘Un’area che per tanti anni non ha subito interventi migliorativi pur ricadendo in una delle parti turistiche della città e che ora, finalmente oserei dire, potrà trovare nuovo slancio’. Grazie alla Lega ulteriori fondi sono destinati, tra gli altri, al Comune di Fresagrandinaria per la messa in sicurezza delle strade, di Guilmi per l’acquisto di un mezzo spazzaneve, di Monteodorisio per l’acquisto di uno scuolabus, di Villalfonsina per il Parco giochi Giardini Morandici e la riqualificazione dei vicoli, di Pollutri per la valorizzazione ecoturistica del Bosco di don Venanzio, per la Protezioni civile di Scerni e di Vasto per l’acquisto di mezzi ed altri interventi nei comuni di Guardiagrele, Casacanditella, Tornareccio, Villa S. Maria, Torrevecchia Teatina e Gamberale e per attività nei comuni di Vasto, Lanciano, Canosa Sannita, San Salvo, Casalbordino, Furci, Fossacesia e Perano.