Scerni premia i suoi studenti più meritevoli in collegamento con Philadelphia

Sono state consegnate ieri, giovedì 29 dicembre, agli studenti meritevoli della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado del Comune di Scerni gli attestati e le relative borse di studio ai ragazzi che nello scorso anno scolastico 2021-2022 si sono particolarmente distinti per aver dimostrato negli studi maturità e determinazione con i loro voto finali. A consegnare le borse di studio sono stati il Sindaco Daniele Carlucci, l’assessore alle Politiche sociali Laura Toscana e il Presidente del Consiglio comunale Eduard D’Ercole.

“Un pomeriggio emozionante – spiega il sindaco Carlucci – poiché durante tutta la cerimonia siamo stati in collegamento con la città di Philadelphia per condividere questo momento con Sabatini Sundino Robert il benefattore delle relative Borse di studio. Robert è emigrato in America insieme ai suoi genitori all’età di cinque anni e dopo anni di lavoro ha voluto donare alla sua comunità di origine un segno, un seme per le future generazioni di Scerni. Di questo lo ringraziamo infinitamente poiché con Robert è nato anche un rapporto che lega la nostra comunità e gli altri concittadini presenti ed espatriati a Philadelphia.

“E’ una soddisfazione – ha commentato l’assessore Toscano - poter conferire questi premi ai nostri studenti, poiché riconosciamo il merito come un valore per la nostra comunità scolastica e civile da perseguire sempre e ovunque. Inoltre non sono premi riconosciuti solo e soltanto per la capacità scolastica ed il profitto, ma altresì per la maturità, la capacità di stare con gli altri e di adoperarsi con e per gli altri. Valori che crediamo fondamentali nel vivere comune. La scuola e le istituzioni devono saper insegnare anche questo”.