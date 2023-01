GLI AUGURI DI ATTIVAMENTE

Siamo giunti alla fine dell' anno, e la nostra associazione AttivaMENTE APS chiude l' anno solare con cifre da record, raggiungendo con un solo anno di attività la bellezza di 600 iscritti, un numero davvero importante, se si pensa al fatto che è stato raggiunto con soli 12 mesi.

AttivaMENTE APS ringrazia tutti gli iscritti, i collaboratori per l ottimo lavoro svolto, e ringrazia tutte le attività commerciali che hanno aderito convenzionandosi con il nostro marchio e preannuncia tante novità e nuovi progetti per il nuovo anno che sta per iniziare.

Tanti auguri da tutto lo staff di AttivaMENTE APS