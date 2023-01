Grande accoglienza alla Ricoclaun nella parrocchia di San Vincenzo Ferreri

Domenica speciale per i volontari clown Ricoclaun che hanno partecipato ad una messa clown nella parrocchia di San Vincenzo Ferreri di Paglieta per ringraziare il parroco Don Domenico Larcinese, tutta la comunità e in particolare i bambini del gruppo “I doni-catechismo Antonella” per la loro generosità. Prima di Natale hanno donato alla odv Ricoclaun 330 euro per finanziare le attività di clownterapia nel territorio.

I bambini con le loro catechiste hanno preparato un grande assegno di carta e hanno accolto festosamente clown Eric, Rico, Lulù, Sampei, Ciuf Ciuf, Gioia, Pallino e Sorrisino, che a nome dei tanti clown dell’associazione hanno voluto portare il loro sorriso e la loro energia colorata. Il parroco ha sottolineato l’importanza del volontariato, fatto di gesti d’amore, ma anche di gioia nel donarsi all’altro. Dopo la messa i clown hanno fatto un gioco con i bambini e ragazzi, hanno chiesto il significato di alcune parole, come volontariato, clown, clownterapia. I ragazzi hanno saputo spiegarne bene il senso. Roberto ha detto che volontario è chi dona il proprio tempo libero gratuitamente per fare del bene in tante modalità diverse. Lorenzo ha spiegato il significato di clown in ospedale, che, come ha detto, riesce a strappare un sorriso a chi sta male. Chiara ha detto che quando si sta male non si riesce ad essere felici ed è bello quando qualcuno ti fa sorridere. I clown hanno spiegato che quei momenti in cui donano un sorriso è molto emozionante e rimane nel cuore di chi lo riceve e di chi lo dona.

Una festa subito dopo con tanti palloncini, musica e divertimento ha concluso questo bellissimo incontro con il dono di un bellissimo presepe fatto dai bambini. Una bella testimonianza per la parrocchia che grazie a Mariana Cinalli, catechista e clown Ricoclaun con il nome di clown Sorrisino, aveva sentito parlare dell’associazione ma voleva conoscere personalmente questi volontari speciali. I clown hanno promesso di ritornare, magari a primavera per organizzare una bella festa all’aperto.