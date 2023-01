20.107 i residenti a San Salvo al 31 dicembre 2022

Sono 20.107 i cittadini residenti a San Salvo alla data del 31 dicembre 2022. A comunicarlo l’assessore all’Anagrafe Carla Esposito a conclusione della raccolta dati ai fini di aggiornamento annuale della popolazione residente. Nel dettaglio i nati sono stati 137, i decessi registrati sono stati 185 mentre ci sono stati 608 nuovi immigrati e 400 registrazioni in uscita per cittadini emigrati o dichiarati irreperibili. Sono stati inoltre registrati 27 matrimoni civili e 26 matrimoni religiosi.

“Il Comune di San Salvo, nell’anno appena concluso, vede aumentare per il terzo anno consecutivo la sua popolazione residente. Dato in sensibile aumento grazie ai 608 nuovi residenti a dimostrazione della forza attrattiva che ancora esercita questa Città. I dati sulla natalità sono in linea con il trend nazionale con la differenza negativa tra le registrazioni per le nascite e quella per i decessi”. Commenta il sindaco Emanuela De Nicolis.