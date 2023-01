Bilancio per la Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo.

Il 2022 si è concluso da pochi giorni ed è tempo di bilancio anche per la Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo. Un anno ricco di attività a 360°: prevenzione, previsione, formazione, progettazione ed emergenza. A inizio anno sono proseguite le attività per il Covid-19 con il supporto agli hub vaccinali della provincia di Chieti e per lo screening di massa a San Salvo.

Dopo due anni di formazione fortemente ridotta e rilegata solo a distanza, in questi mesi l’odv sansalvese ha puntato tante energie proprio sui corsi realizzando e partecipando a numerosi momenti formativi ed esercitativi tra cui quello per lo spegnimento di incendi boschivi che si è svolto in primavera proprio a San Salvo e ha visto la partecipazione di quasi 50 volontari provenienti da tutto il territorio provinciale. Prezioso, come ormai consuetudine, è stato l’apporto nella campagna antincendio boschivo con numerosi servizi di prevenzione e diversi interventi di spegnimento dei roghi divampati nel territorio provinciale. A settembre i volontari sansalvesi sono stati in prima linea, per diversi giorni, con la colonna mobile della protezione civile regionale nel comune di Senigallia per le operazioni di soccorso alla popolazione in seguito alla violenta alluvione che ha colpito le Marche.

Per tutto l’anno l’associazione Arcobaleno ha proseguito la raccolta di tappi in plastica nell’ambito del progetto ‘Stappiamo e raccogliamo’ per l’AIRC. Negli ultimi giorni del 2022 grazie alla collaborazione con il CSV Abruzzo l’ODV Arcobaleno si è vista approvare anche un progetto di Servizio Civile Universale per 4 giovani che avranno modo di guadagnare 444,3 euro mensili per un anno. Al riguardo ricordiamo che le domande, riservate ai giovani fra i 18 e i 28 anni, dovranno essere presentate entro le ore 14.00 del 10 febbraio 2023 tramite apposita piattaforma DOL https://domandaonline.serviziocivile.it a cui si accede con lo SPID.