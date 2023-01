1° MASTERCLASS ON UNIPORTAL ROBOTIC-ASSISTED THORACIC SURGERY

Il 13 e 14 gennaio a Chieti si terrà, presso l';Aula A della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi “G. d';Annunzio” di Chieti-Pescara, la 1° Masterclass di Chirurgia Toracica Robotica Uniportale. Il corso, nato dalla collaborazione tra Chirurgia Generale ad Indirizzo Toracico e Anestesia e Terapia Intensiva dell'Ospedale Clinicizzato “SS. Annunziata”, sarà presieduto dai proff. Felice Mucilli e Salvatore Maurizio Maggiore, direttori delle rispettive unità operative.



L'evento, unico nel suo genere in Abruzzo, vedrà la partecipazione del prof. Diego Gonzalez Rivas, esperto mondiale indiscusso in chirurgia toracica mininvasiva ed ideatore di tecniche uniportali. Nella ricorrenza del decennale del programma di chirurgia robotica toracica, la prima giornata congressuale prevederà sessioni di live surgery robotica dalle sale operatorie del Policlinico teatino in cui sarà possibile apprezzare tips and tricks di tecnica chirurgica, indicazioni e gestione anestesiologica. La seconda giornata di corso si focalizzerà nel fornire update e nozioni di how do it nell'ambito dell'enhanced recovery in chirurgia toracica, oggigiorno prioritari nei programmi multidisciplinari di ottimizzazione pre- e post-operatoria, in cui il sinergismo tra chirurgo e anestesista risulta fondamentale.



L'evento è patrocinato dalla Asl Lanciano Vasto Chieti, dall'Università degli Studi “G. D' Annunzio” di Chieti e dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Chieti.