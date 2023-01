AL VIA LE DOMANDE PER 14 APPARTAMENTI DI VIA DALMAZIA A VASTO MARINA

Da oggi è possibile presentare richiesta per ottenere, a canone concordato, uno dei 14 appartamenti di una palazzina di Via Dalmazia, n. 93 a Vasto Marina. Lo stabile di recente costruzione, dotato di ascensore, è classificato in classe energetica A ed in conformità con la nuova normativa sismica. Le superfici degli appartamenti variano da un minimo di mq. 50,58 ad un massimo di mq.70,52.Il canone mensile richiesto varia, in base alle dimensioni dell’appartamento, da un minimo di euro 315,70 ad un massimo di 385,00.

Gli interessati dovranno entro il 12 febbraio alle ore 13:00, compilare e firmare il modulo disponibile sul sito web dell’ATER www.aterlanciano.it e sul sito del Comune di Vasto www.comune.vasto.ch.it . Le richieste dovranno essere inviate, insieme ad una fotocopia di un documento d’identità valido, all’ATER a mezzo raccomandata A.R. all’indirizzo ATER Lanciano, via della Rimembranza, n.6 66034 Lanciano o inviate via PEC amministrazione@pec.aterlanciano.it .

Potranno partecipare al bando nuclei familiari composti al massimo da quattro componenti. Tutte le informazioni ed il modulo di richiesta sono disponibili al seguente link

https://servizionline.hspromilaprod.hypersicapp.net/cmsvasto/portale/albopretorio/albopretorioconsultazione.aspx?ANNO_ALBO=2023_100

“Il canone concordato – sottolinea il sindaco Francesco Menna - consentirà importanti agevolazioni per i cittadini che potranno pagare un importo più basso per residenze di recente costruzioni. Un grande sostegno per fornire una risposta alle esigenze abitative dei cittadini con reddito medio-basso e promuovere una politica di sostegno alle famiglie, alle giovani coppie, agli anziani e invalidi 100%”.

“Si tratta di un bando che offre le medesime opportunità di quello che un anno fa ha interessato la palazzina sita in Via De Gasperi - dichiara l’assessora alle Politiche per l’edilizia residenziale pubblica, Paola Cianci - ovvero di vivere in un edificio di nuova costruzione ad un canone di locazione vantaggioso rispetto a quello che offre mediamente il mercato in questo momento. Un’altra azione nell’ambito delle politiche abitative a sostegno delle famiglie che oggi riscontrano molte difficoltà nella ricerca di case in affitto”.