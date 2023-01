RAFFAELE STAMPONE TORNA SUL FORNO CREMATORIO

In questi mesi molte cose sono successe, alcuni del gruppo sono cambiati o hanno preferito cambiare per seguire alt(r)i interessi...

Avevamo iniziato a raccogliere del denaro per affrontare le spese del ricorso al Tar, abbiamo aperto anche un conto corrente per il deposito, avevamo persino discusso sull'acquisto di un EVENTUALE albero da piantare in via Melvin Jones nei pressi della Scuola Elementare.

A nome di molti ex militanti di questo gruppo chiedo SCUSA a tutti coloro che (come noi) hanno dato il loro contributo, poiché non sappiamo ancora la fine che ha fatto quel denaro! (Circa 700 euro)

Spero solo che la nostra ex portavoce possa fare chiarezza sulla vicenda nella maniera più TRASPARENTE possibile e restituire il denaro, o quanto meno devolvere il tutto in beneficenza a qualche associazione no profit mostrandoci opportuna ricevuta intestata al comitato.

Grazie