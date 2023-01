E’ stata consegnata a papa Francesco un’immagine della Sacra Spina che si venera nella chiesa di Santa Maria Maggiore in Vasto nel corso dell’udienza privata della Confederazione delle Confraternite delle diocesi d’Italia. Nel palazzo apostolico in Vaticano nella sala del Concistoro sono stati ricevuti dal Sommo pontefice il Consiglio direttivo nazionale, presieduto da Rino Bisignano, e i vari coordinamenti regionali. Papa Francesco ha ringraziato le confraternite per il lavoro di servizio svolto verso le comunità parrocchiali e verso gli ultimi.

Per il coordinamento abruzzese e molisano erano presenti il coordinatore regionale Augusto Sardellone e i vice Massimo Stivaletta, Pino Mancini, Alessio Ciavarelli, Marco Del Sindaco, Antonio Di Nino, Francesco Lucarelli e Gabriele Amicarelli. Stivaletta, priore emerito della Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone di Vasto, nel suo saluto a papa Bergoglio e nel ricevere dalle sue mani una coroncina di rosario, ha ricambiato in dono l’immagine della reliquia che si venera a Vasto. Il Papa ha chiesto: “Che bello dove?” e il nostro Massimo Stivaletta ha spiegato il perché di quella immagine.

“E’ stata una emozionante esperienza che serberò nel cuore resa possibile grazie alla Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone” ha dichiarato al telefono da piazza San Pietro il vice coordinatore delle Confraternite d’Abruzzo e Molise.





