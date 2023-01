SETTIMANA FINALE PER I PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA'

Con la cerimonia di sottoscrizione nella Sala polifunzionale di Castel di Sangro lunedì 23 gennaio si apre l'ultima impegnativa settimana per la sottoscrizione dei Patti educativi di comunità proposti da Pmi services di San Salvo (Ch), da Ans Abruzzo e da Energie per le radici di Isernia, la maggior parte dei quali comprendenti il turismo delle radici, che prevede anzitutto l'accoglienza a marzo '23 di tour operator, dirigenti scolastici e provveditori del Canada.

Sottoscritto a dicembre '22: COLLI A VOLTURNO.

Ad oggi sono fissate le seguenti cerimonie:

23 gennaio: CASTEL DI SANGRO E ROCCARASO IN CONTEMPORANEA ALLE 10



25 gennaio: CASOLI ALLE 10 e CAMPOBASSO (GALANTI) ALLE 18



26 gennaio: VENAFRO ALLE 17,30



30 gennaio: BOIANO (ISTITUTO COMPRENSIVO) ALLE 10 E VASTO (NUOVA DIREZIONE DIDATTICA) ALLE 16



31 gennaio: SCERNI ALLE 10 e TRIVENTO ALLE 17.00.

LE CERIMONIE SARANNO TRASMESSE IN DIRETTA STREAMING SULLE PAGINE SOCIAL DELLE SCUOLE E SUL TRIGNO, NET: GLI ORARI POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI E PERTANTO, DOPO OGNI CERIMONIA SVOLTASI , IN QUESTO STESSO ARTICOLO SARA' INSERITA LA LOCANDINA DELLA CERIMONIA SUCCESSIVA. NON E' ESCLUSO CHGE ALLE PREDETTE SE NE AGGIUNGANO ALTRE DI QUESTO CHE STANNO RIFLETTENDO SULLA EVENTUALE LORO ADESIONE