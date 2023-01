LA MINCHILLI TARTUFI IN DEGUSTAZIONE ALLA CENA DI GALA DI SANREMO

Il menù della cena di gala a Sanremo è ancora top secret, ma noi siamo già in grado di svelare che a rendere prelibati alcuni piatti ci sarà anche la nota specialità sansalvese di MINCHILLI TARTUFI, il cui tartufo è già noto ed apprezzato da vip del calibro di Massimo Boldi, Ivano Marescotti, Vittorio Sgarbi, Andrea Roncato, Enrico Beruschi, Pino Campagna e Peppe Braida del cast Zeling ed ovviamente Alvaro Vitali, in arte Pierino, testimonial del prodotto.

L'esclusiva serata di gala si terrà il prossimo 7 febbraio nella splendida location del Victor Morgana, in cui non mancherà neanche quest’anno la nutrita presenza di chef abruzzesi, tra i quali la vastese Rosalba Marte, che dirigerà la sua squadra di chef per servire piatti deliziosi, tra cui appunto quelli con il tartufo prodotto a San Salvo.

Verremo a conoscenza di questa esperienza stellare (letteramente…tra stelle) grazie all’occhio magico di Vasto, Costanzo D’ Angelo, e dalla viva voce dello stesso produttore, che sarà ospite nel nostro Tiggiaperto.