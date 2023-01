NUOVO SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM, LA LETTURA, LA DRAMMATIZZAZIONE E LE SCIENZE

L’Istituto Comprensivo “G. Rodari” apre le porte di nuovi spazi dedicati alla lettura e alla drammatizzazione, alle scienze e alle STEM, in continuità con le numerose attività proposte ogni anno e nell’ottica dello sviluppo delle competenze trasversali.

Un’occasione importante per arricchire la nostra offerta formativa e realizzare così spazi laboratoriali dotati di strumenti idonei a sostenere l’apprendimento curriculare e l’insegnamento delle discipline attraverso una metodologia coinvolgente, stimolante e vicina alla curiosità di bambini e ragazzi. L’innovazione delle metodologie di insegnamento e apprendimento nella scuola rappresenta una sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. L’Istituto continua a promuovere una scuola motivante, inclusiva, aperta alle nuove prospettive, proiettata e orientata al futuro, ma che fa tesoro della tradizione e la reinterpreta sotto una luce nuova.

L’ISTITUTO COMPRENSIVO “G. RODARI” di SAN SALVO

INAUGURA

MARTEDI’ 24 GENNAIO 2023

Ore 9.30 Scuola Primaria S. Antonio

Laboratorio di lettura e drammatizzazione

Laboratorio di scienze e tecnologia

MERCOLEDI’ 25 GENNAIO 2023

Ore 9.00 Scuola Primaria Ripalta (C/o Via De Vito)

Ore 10.00 Scuola Primaria Via Verdi

Laboratorio STEM

Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Matematica

www.icrodarisansalvo.edu.it