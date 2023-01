I SINDACI ABRUZZESI PRESENTI AL PROGETTO "POLIS" DI POSTE ITALIANE

Una folta delegazione di Sindaci abruzzesi ha partecipato alla presentazione del progetto “Polis – Casa dei Servizi digitali” di Poste Italiane, tenutasi a Roma, presso il Centro Congressi "La Nuvola." Nell'ambito dell'evento a cui hanno preso parte 7000 Sindaci provenienti da tutta Italia dei Comuni sotto i 15mila abitanti, hanno preso parte il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Segretario di Stato della Santa Sede, il Cardinale Pietro Parolin, i ministri competenti, i vertici di Poste Italiane, con la Presidente Maria Bianca Farina e l'Amministratore delegato Matteo Del Fante e ospiti di rilievo.



Oltre alla creazione di una rete di coworking composta da 250 siti, gli “Spazi per l’Italia”, il progetto prevede la realizzazione di uno sportello unico in cui saranno erogati una serie di servizi della Pubblica amministrazione ora sparsi tra vari uffici. Tra questi: la richiesta di carta identità elettronica, passaporto, certificati di stato civile e anagrafici, autodichiarazioni di smarrimento, denuncia di detenzione e trasporto di armi (gestiti dal ministero dell'Interno); richiesta di riemissione di codice fiscale, estratto conto posizioni debitorie, visura planimetrie catastali, esenzione canone Rai, deleghe soggetti fragili (gestiti dall'Agenzia delle Entrate); certificati giudiziari (ministero della Giustizia); Isee, estratto contributivo, modello Obis per i pensionati, certificazione unica (Inps); rilascio patente nautica, denuncia e richiesta duplicati patente (ministero per le Infrastrutture).