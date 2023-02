FINANZIAMENTO PER LA SCUOLA SPATARO

Il Comune di Vasto ha ottenuto un finanziamento di 236.188,95 per la Scuola Primaria e dell'Infanzia Spataro finalizzato alla sostituzione degli infissi. Lo stanziamento è stato ottenuto nell'ambito dell’Avviso pubblico denominato “Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica" a cura del Ministero della transizione ecologica.

"Si tratta di un contributo a fondo perduto destinato agli edifici pubblici e per cui abbiamo scelto di candidare scuole in possesso dei requisiti richiesti dal bando- spiegano il sindaco Francesco Menna e l'assessore alle Politiche scolastiche ed energetiche Anna Bosco. E' una buona notizia all'inizio di un anno importante per l'edilizia scolastica della Città. L'intervento prevede la sostituzione degli infissi vetusti e l'installazione di schermature per le aule particolarmente esposte al sole. E' un bando a sportello per cui abbiamo candidato anche un altro edificio scolastico e per cui stiamo ancora attendendo l'esito dell'istruttoria. Gli interventi predisposti dovranno garantire la riduzione, rispetto alla situazione preesistente, dei consumi energetici degli edifici oggetto di intervento come desumibile dall’attestato di prestazione energetica (“APE”) già prodotto. Ringraziamo sinceramente tutti i funzionari che hanno redatto il progetto ed istruito le pratiche di finanziamento".