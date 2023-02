Finanziata la nuova mensa scolastica

In arrivo nelle casse comunali altri 324mila euro dai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. “Nell’ambito della misura ‘Istruzione e cultura’ per il progetto ‘Futura – La scuola per il domani’ ci siamo aggiudicati altre risorse dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per la demolizione dell’edificio mensa in via Toti che verrà delocalizzato e ricostruito ex novo presso il polo scolastico di via Verdi. Una nuova struttura ancora più moderna per predisporre i pasti per gli alunni delle scuole primarie di San Salvo”. Ad annunciarlo è il sindaco Emanuela De Nicolis dopo la firma dell’accordo di concessione di finanziamento per 324mila euro avvenuta nei giorni scorsi.

Nel mese di settembre l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di San Salvo aveva presentato la documentazione per ottenere il finanziamenti europei per il tramite del PNRR. Ora ci sarà un cronoprogramma da rispettare per quanto previsto dalla convenzione predisposta nell’ambito di “Futura – La scuola per il domani” con il coordinamento dell’assessore ai LL.PP. Eugenio Spadano.

“Devo ringraziare gli uffici comunali e il responsabile del settore Lavori pubblici, l’ing Franco Masciulli, e i tecnici a sua disposizione per il lavoro di preparazione avviato dall’amministrazione Magnacca che ha comportato – conclude il sindaco De Nicolis – l’individuazione di alcune priorità su cui indirizzare gli sforzi per la predisposizione dei progetti e l’individuazione delle relative risorse”.