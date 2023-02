Grande festa dei calzini spaiati alla Scuola “G. Spataro” Ic1 Vasto

il 3 febbraio in tutte le scuole si festeggia la decima giornata internazionale dei “calzini spaiati” per celebrare la metafora della diversità che nasce per sottolineare l'importanza dell'inclusività e del rispetto reciproco e per veicolare un messaggio di solidarietà e di accettazione degli altri. Nata in una scuola del Friuli si è diffusa velocemente ovunque.

Alla Scuola “G. Spataro” IC1 di Vasto, sia Infanzia che Primaria, è stata una grande festa. I bambini sono venuti con calzini diversi, alcuni monocromatici, altri a righette, a pallini, altri a fantasia. Dopo un lavoro in classe per porre l’attenzione sul valore della diversità in attività interdisciplinari con modalità diverse, hanno fatto festa tutti insieme, senza scarpe, nell’atrio della scuola. A ritmo di musica, seduti a terra, hanno messo in movimento i piedini con grande divertimento. Un piccolo gesto, contagioso e divertente per capire quanto sia bello, semplice e divertente accogliere la diversità di ognuno. Come i calzini spaiati, siamo tutti diversi e dobbiamo imparare ad accettarci per ciò che siamo e apprezzare quello che ci rende unici!