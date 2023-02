Il compositore cupellese Angelo Tristani torna a Sanremo DOC

Lunedì 6 febbraio, presso la Palafiori, location della manifestazione Casa Sanremo, il compositore abruzzese Angelo Tristani parteciperà di nuovo a Sanremo DOC. Da anni, egli è punto fermo di questo evento, che lo ha visto collaborare, nel 2020, anche con il soprano di fama internazionale Katia Ricciarelli. Quest’anno, l’estroso e carismatico musicista cupellese si esibirà con il pianoforte, suonando un suo brano per orchestra leggera.

Conosciuto per il suo ruolo di direttore della Corale Città di San Salvo e del coro polifonico unito Alto Vastese, ha composto 20 colonne sonore dalla vena romantica e dedicate all’eterna ricerca del bello, tra cui un inno all'amore, un inno alla gloria della resurrezione e diversi brani che rievocano ritmi di bolero, con struggenti solennità corali.

Infatti, già da alcuni anni, il direttore artistico Danilo Daita e altri esperti del settore musicale seguono il maestro Tristani per la sua rara capacità di comporre “romanze”.



Ancora una volta, quindi, egli avrà la possibilità di calcare un palco importante come quello di Casa Sanremo, in cui rappresenterà con orgoglio anche il nostro territorio, in cui ha coltivato fin dall’infanzia la sua eterna passione verso la musica.