SI TERRANNO A VASTO GLI STATI GENERALI DEL SOCIALISMO TRA POLITICA E SOCIETA' SABATO 11 FEBBRAIO ALLE 16 COL SEGRETARIO NAZIONALE DEL PSI ENZO MARAIO E CON IL SEGRETARIO SOCIALISTA DI VASTO, LUIGI RAMPA, IL SEGRETARIO PROVINCIALE, GIOVANNI SCIOLI, IL SEGRETARIO REGIONALE, GIANNI PADOVANI, L'ASSESSORE VASTESE, GABRIELE BARISANO, LA RESPONSABILE ESTERI DEL PSI, PIA LOCATELLI, IL PRESIDENTE DEI CIRCOLI FRATELLI ROSSELLI, VALDO SPINI, E IL PRESIDENTE PER, DONATO DI ZENZO.
I SALUTI ISTITUZIONALI SARANNO RICOLTI DAL SINDACO DI VASTO, FRANCESCO MENNA, MENTRE L'IMPORTANTE EVENTO SARA' MODERATO DA GABRIELLA D'ANGELO, DELLA SEGRETERIA NAZIONALE DEL PSI