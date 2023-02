Spazio di informazione e ascolto sul gioco dâ€™azzardo

Giovedì 9 Febbraio dalle 15,30 alle 17,30 si svolgerà, in collaborazione con l'associazione Ricoclaun odv di Vasto, un incontro rivolto al volontariato e alla cittadinanza nel quale professionisti della Asl 02 Lanciano – Vasto - Chieti, esperti nel prevenire e curare la patologia del Disturbo da Gioco D’azzardo divulgheranno delle informazioni riguardo le iniziative in corso, previste dal piano regionale GAP. L'incontro è gratuito e si svolgerà presso la sede Ricoclaun, in Via Santa Catarina da Siena.

E’ attivo inoltre un numero verde di Help Line telefonica 800.955.032 dove i gli operatori forniranno supporto ed informazioni utili riguardo i servizi di aiuto e cura, programmati nell’ambito del Piano Gap della Asl 02 Lanciano, Vasto e Chieti.

Per prenotarsi all'incontro si può mandare un messaggio su whatsApp al 3473712722, Rosaria Spagnuolo, presidente Ricoclaun.