Corsi certificati e totalmente gratuiti con qualifica per BAR CAFFETTERIA

L' Associazione Albergatori San Salvo e l'Associazione Balneatori e Turismo San Salvo investono continuamente per migliorare l’efficienza del gruppo di lavoro, dei team e per migliorare l'accoglienza turistico-ricettiva del territorio in cui operiamo.

I corsi sono certificati e totalmente gratuiti grazie alla sinergia con la PMI Services Formazione.

--

Il percorso formativo BAR CAFFETTERIA con qualifica è aperto a tutti dai 16 anni in poi! Iscrizioni aperte fino al 25/2/2023.

Entra a far parte del nostro team clicca qui