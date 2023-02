Passa l'emendamento Sigismondi - Liris per la proroga dei Tribunali minori

PROROGA SOPPRESSIONE TRIBUNALI ABRUZZESI,

Rivolgiamo un plauso ai nostri due senatori, Etelwardo Sigismondi e Guido Liris, per l’approvazione del loro emendamento che proroga sino al 1 gennaio 2025 l'apertura dei Tribunali di Vasto, Lanciano, Sulmona e Avezzano. Ai nostri Senatori, che lavorano in sinergia con il governo regionale e nazionale, va dato merito di non aver mai mollato la presa su questa tematica ed oggi ne raccogliamo i primi risultati.

E' evidente come tale proroga consentirà di lavorare con più serenità e fiducia ad una soluzione definitiva, anche alla luce delle rassicurazioni che il ministro alla giustizia, Carlo Nordio, aveva già prospettato al presidente della Regione, Marco Marsilio. Il risultato ottenuto, a beneficio del Vastese e di tutta la nostra Regione, rappresenta l’inizio di un percorso che segnerà la svolta per la salvezza dei Tribunali minori abruzzesi.