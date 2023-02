IL 15 FEBBRAIO SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il presidente del Consiglio comunale di San Salvo Tiziana Magnacca ha convocato in seduta straordinaria il Consiglio comunale per mercoledì 15 febbraio 2023 alle ore 10:00 in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione per il medesimo giorno alle ore 11:00.

Nel corso della seduta verranno trattati i seguenti argomenti:

Art. 40 Statuto comunale: difensore ideale dei bambini. Consiglio comunale dei ragazzi – Tema della solidarietà Art. 54 Regolamento del Consiglio e delle Commissioni consiliari: verbale dell’adunanza (sedute consiliari del 29.11.2022 e 22.12.2022) Regolamento Consiglio comunale art.12 - Mozione “Melvin Jones” - Consigliere Nicola Argirò – prot. n. 2141 del 19.01.2023 Regolamento Consiglio comunale art. 12 - Mozione “Sosta automezzi pesanti” - Consigliere Nicola Argirò - prot. n. 3791 del 01.02.2023 Regolamento Consiglio comunale art. 12 - Mozione di “Adesione alla campagna stop alle bombe sui civili” - prot. n. 4239 del 06.02.2023 Regolamento Consiglio comunale art. 11 – Interpellanza “Slitta dell'800” - Consigliere Nicola Argirò - prot. n. 3860 del 02.02.2023 Regolamento Consiglio comunale art. 11 – Interpellanza “Ricorsi tributari” - Consigliere Nicola Argirò - prot. n. 3861 del 02.02.2023 Regolamento di Polizia mortuaria - Delibere di C.C. n. 6 del 15.02.2000 e n. 53 del 11.10.2013 – Aggiornamento Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli organi in modalità telematica – Approvazione

La seduta verrà trasmessa in diretta streaming collegandosi al sito www.comunesansalvo.it nella sezione Consiglio comunale in diretta.