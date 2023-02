“Officina Cupello” si presenta

Sabato 11 febbraio alle ore 18,00 nella Sala del Consiglio Comunale di Cupello, si terrà la manifestazione unitaria delle forze Civiche, del Centro Sinistra e comuniste, intitolata “Officina Cupello”, cantiere per la costruzione del futuro.

Si tratta di un vero e proprio evento storico nel quale dopo oltre 15 anni di divisioni, tutte le opposizioni e le forze democratiche e progressiste, uniscono le loro forze per elaborare un’idea protagonistica di un territorio afflitto dalla prepotenza di un’Amministrazione Comunale che ha ipotecato il futuro delle generazioni a venire con una voragine debitoria di oltre tre milioni e mezzo di euro, programmando un piano rientro tartassante nei confronti della cittadinanza già colpita da questa fase storica complessa sul piano economico e sociale. Oggi il nostro Comune è in difficoltà: iniziative ridotte ai minimi termini, scarsa partecipazione e coinvolgimento, uno stato di asfissia e di indifferenza crescenti. Occorre invertire la rotta con forte determinazione e chiamare a raccolta, stimolare, valorizzare tutte le energie positive. Quelle che si sviluppano nell'associazionismo, nel volontariato, nelle realtà educative, nel mondo del lavoro e dell'impresa.

Officina Cupello nasce da una scommessa e da una convinzione: quella che a Cupello ci siano ancora risorse, intelligenze e passione per amministrare in modo diverso un Comune non dei soliti pochi, ma di tutti, un Comune amico e non contro la parte dei cittadini. Davanti a una crisi generale prodotta dall’Amministrazione Comunale, tutte le forze democratiche, civiche e progressiste, inaugureranno, sabato 11 febbraio, un percorso di costruzione di un cambiamento profondo e radicale guardando positivamente al futuro di un territorio che torni ad essere il centro della cultura, del dinamismo, della progettualità amministrativa; che torni ad essere punto di riferimento per tutto il Vastese. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Risposta Civica per Cupello

Partito Democratico

Comunisti/Cupello Futura Umanità

Insieme per Cupello

Sinistra Italiana