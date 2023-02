LA MOZIONE MELVIN JONES IN CONSIGLIO COMUNALE DEL 15 FEBBRAIO

Il 15 febbraio ci sarà il Consiglio comunale, nel quale sarà discussa anche la seguente mozione presentata da Nicola Argirò e Fabio Travaglini:

MOZIONE

PREMESSO che, negli ultimi giorni e in considerazione del maltempo si è riacceso un dibattito sulla Scuola Primaria di via Melvin Jones in quanto, considerata la distanza del plesso scolastico dalla strada, nei giorni di pioggia abbondante è pericoloso per alunni e personale raggiungere l’entrata;

CONSIDERATO che si ritiene doveroso e necessario garantire, in caso di condizioni meteorologiche avverse, il benessere e la protezione degli studenti e del personale scolastico che entra ed esce dalla Scuola, nonché dei genitori che si trovano ad attendere all'ingresso.

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;

Il Consiglio Comunale

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta Comunale:

ad attivarsi con urgenza per installare pensiline di copertura per la protezione dagli agenti atmosferici negli ingressi della Scuola elementare di Via Melvin Jones.

San Salvo, 18 gennaio ‘23

I consiglieri comunali

Nicola Argirò

Fabio Travaglini