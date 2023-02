LANCIATI A CUPELLO VARI CORSI DI FORMAZIONE

Sono stati lanciati nel pomeriggio di lunedì 13 febbraio, presso la sala consiliare del Comune di Cupello, quattro corsi di formazione: d’inglese, informatica, sommelier e medicina pediatrica. Poiché – come ha detto il sindaco Graziana Di Floro – il Comune ha sempre puntato ad una maggiore formazione dei cittadini, sono state raccolte le disponibilità dell’Organismo formativo accreditato Pmi services e dell’Associazione italiana sommelier. La prima organizzerà corsi di inglese ed informatica (con rilascio di certificazione regionale, valevole su tutto il territorio nazionale); la seconda organizzerà il corso base per chi volesse fare il sommelier. Mentre sarà un pediatra a tenere un corso di tre lezioni per formare le mamme al giusto comportamento nell’alimentazione dei piccoli e per le terapie delle loro malattie.

Le lezioni si terranno nella locale biblioteca, gentilmente messa a disposizione dalla Virtus Cupello, Ente gestore, per la quale è intervenuto il presidente Giuseppe Silvestri. Nel merito delle procedure formative si sono soffermate Valentina Fitti, consigliere comunale delegata a seguire l’iniziativa, Marta Elisio, direttrice di Pmi services ed Angela Di Lello, cupellese e presidente regionale dell’Associazione italiana sommelier. Atteso l’intervento del consigliere regionale Manuele Marcovecchio, al quale si deve il contributo economico che consentirà ai corsisti di non pagare le lezioni o di pagarle con una quota minima.

E’ probabile che i corsi comincino a metà marzo, ma ci si può iscrivere fin da subito, contattando gli organizzatori sopra citati.