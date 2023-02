Per Sabrina Bocchino è un grande giorno per il centrodestra e per la Lega

‘È un nuovo grande giorno per tutto il centrodestra coeso e compatto, lo dichiara la portavoce della Lega Abruzzo Sabrina Bocchino all’indomani delle consultazioni elettorali di domenica e lunedì. ‘La schiacciante vittoria alle regionali in Lazio e Lombardia – sottolinea la Bocchino - rende merito al buon lavoro svolto dal governo in questi primi cento giorni e testimonia come l’unità d’intenti e il percorso condiviso avviato vadano nella direzione giusta’.

‘Sono particolarmente felice per il risultato del nostro partito, la Lega, che si conferma un partito in crescita alla faccia di chi pensava già di recitare il nostro de profundis. Un risultato – dice la portavoce della Lega Abruzzo - che si spiega con l’operato fruttuoso del nostro segretario Matteo Salvini, impegnato anche in questi giorni in qualità di ministro alle Infrastrutture per dirimere la complessa matassa dei lavori lungo le autostrade di Abruzzo e Marche, e di tutti i componenti del governo, ministri, vice-ministri e sottosegretari che, sulla scia di quanto è accaduto finora, sono certa sapranno riservare grande attenzione alle esigenze e alle problematiche della nostra regione’.

‘Saluto con gioia la vittoria di Francesco Rocca – chiosa Sabrina Bocchino - un risultato che consentirà di consolidare, anzi di rafforzare il rapporto tra l’Abruzzo e il Lazio nella direzione di una sinergia costruttiva tra due territori di grande importanza. Lavorare con costanza, presenza e concretezza consente sempre di raccogliere frutti maturi e noi continueremo a farlo, tutti insieme, con il buongoverno della Lega e del centrodestra per il bene dell’Abruzzo e del nostro Paese’.