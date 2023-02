CORSO DI TRUCCO SCENICO PROMOSSO DAL PROGETTO GIOVANI

Il 23 febbraio 2023 presso il Centro Berlinguer in Via Anelli n.71 partirà il corso gratuito di trucco scenico promosso dal Progetto Giovani in collaborazione con l'assessorato alle Politiche giovanili, tenuto da Viviana Lalli e destinato a coloro che hanno un’età compresa tra i 16 ed i 30 anni.

Le attività si svolgeranno il giovedì dalle ore 16 alle ore 19. L’obiettivo è di sperimentare le molteplici sfaccettature che si celano nell'utilizzo del make-up legate all’elaborazione dell’identità del personaggio attraverso il trucco e alle regole ed i ritmi del cinema e del teatro.

“Creatività e fantasia guideranno questo corso – dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora alle Politiche giovanili, Paola Cianci - che è una delle tante novità del Progetto giovani. I partecipanti potranno apprendere le tecniche del make up teatrale e cinematografico e come attraverso queste si riescono a ridisegnare i lineamenti del volto di un personaggio adattandoli a quelli dell’attore. I ragazzi avranno l’occasione di trasformarsi da spettatori in addetti ai lavori scoprendo i segreti del lavoro dietro le quinte”.

Info e contatti:

email: centroberlinguer@comune.vasto.ch.it

tel: 346/8938206 (Giorgia Berardi)