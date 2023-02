Venerdì 17 febbraio Dario Baldan Bembo a Cupello

Venerdì 17 Febbraio, giornata dedicata all’amicizia presso il Palazzetto dello Sport di Cupello.



Le classi della primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo del plesso di Cupello incontreranno Dario Baldan Bembo per parlare del valore dell’amicizia. L’incontro è promosso dal Sindaco Graziana Di Florio e dall’Assessore con delega ai servizi per le attività scolastiche, Angela Antenucci, con l’autore dell’inno all’amicizia, la cui creazione artistica del brano “L’Amico è" festeggia i 40 anni dalla nascita. E’ questa una canzone voluta da Mike Bongiorno che ha venduto milioni di dischi, ed è un monumento artistico alla cultura dell’amicizia.

Dichiara l’Assessore Angela Antenucci:

“Ci è sembrata un’occasione irripetibile quella di promuovere un evento che parlasse di amicizia tra i ragazzi della nostra Comunità per l’importanza che ricopre l’amico, soprattutto nell’ambiente scolastico e ancor di più dopo due anni di isolamento dovuto al Covid, solo adesso, infatti, si comincia a riassaporare il gusto della frequentazione e della complicità. Riteniamo che sia molto importante insegnare il valore dell’amicizia, nel rispetto delle idee altrui e del convivere accettandosi a vicenda. Per far ciò è necessario partire, come sempre, da bambini e ragazzi, che sono il futuro della nostra società. È ovvio, quindi, che la giornata di venerdì risulterà anche un momento di riflessione e prevenzione del bullismo, ingiustificato, tra i giovani”.

L’evento, realizzato con la preziosa collaborazione della Dirigente dell’I. C. Monteodorisio, Nicoletta Del Re, e delle insegnanti, avrà inizio alle ore 10.30 e vedrà protagonisti gli alunni che esporranno quanto realizzato in occasione della “Settimana dell’Amicizia”. A seguire ci sarà l’esibizione musicale del noto cantante, autore anche di famose canzoni italiane come Amico di Renato Zero e Piccolo Uomo di Mia Martini.