“Medaglia d’Argento” per Aumatech!

Per l’anno 2023, AUMATECH ha ricevuto la “Medaglia d’Argento” da Ecovadis, in riconoscimento dei suoi sforzi per conformarsi alle moderne pratiche commerciali, etiche e sostenibili relative alla responsabilità dell’azienda a livello Ambientale, Sociale e di Governance (ESG). La valutazione di Aumatech è stata pari a 58/100, ottenuto solo dal 27% delle aziende classificate secondo questi criteri da Ecovadis.

Ecovadis è una piattaforma di valutazione della sostenibilità delle aziende che attribuisce un punteggio annuale basato su 21 criteri di sostenibilità, articolati in quattro aree tematiche:

Ambiente Lavoro e diritti umani Etica Approvvigionamento sostenibile

