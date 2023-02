Sfilata di Carnevale con 70 faraoni alla Spataro

Nella giornata del Giovedì Grasso tante le attività piccole e grandi nella scuola Spataro legate al Carnevale. La Scuola dell’infanzia ha proposto il teatro dei burattini e divertenti coreografie, altre classi della primaria feste in classe. Le quattro classi quarte invece hanno realizzato la sfilata di Carnevale nell’atrio della scuola con 70 faraoni egiziani per festeggiare insieme in modo insolito e creativo il Carnevale.

Durante le settimane scorse i ragazzi hanno realizzato: maschere, collari, bracciali, cinture e abiti egiziani usando la carta, colori, porporina, ecc., ma anche papiri egiziani con garze, colla, caffè e colori, immergendosi con attività interdisciplinari e laboratoriali nell'antico Egitto con un lavoro di riuso e di riciclo.

Durante la festa hanno sfilato con la musica dell'Aida di Verdi e si sono poi divertiti a ballare simpatiche coreografie egiziane. I ragazzi hanno acquisito molte competenze, nell’ambito linguistico, storico, geografico, artistico, tecnologico, musicale, di coordinamento, ma anche di condivisione, collaborazione, di organizzazione e si sono divertiti moltissimo.