MARCIAPIEDI E PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA PERTINI A VASTO

Sarà realizzato nell’area di via Sandro Pertini a Vasto un parcheggio pubblico. L’intervento è frutto dello scomputo degli oneri di urbanizzazione della ditta Olivieri, che cede al Comune di Vasto un lotto pari a mq. 1.141. Oltre al parcheggio saranno messi in sicurezza i marciapiedi nei tratti prospicenti l’area su via S. Pertini e via Martiri della Libertà. Il progetto ha richiesto una particolare attenzione allo studio di accessi ed uscite sia del parcheggio pubblico e degli altri interventi che gravitano su Via Pertini. In considerazione dei rilievi metrici e di concerto con il Comandante dei Vigili Urbani, si è convenuto adottare su Via Sandro Pertini, in conformità a quanto previsto dal “Codice della Strada e Regolamento di Attuazione e di Esecuzione, un sistema stradale suddiviso a tre corsie.

“Lavori in corso – ha evidenziato il sindaco Francesco Menna – che consentiranno di garantire la sicurezza dei pedoni grazie al rifacimento sia su via S. Pertini che su via Martiri della Libertà dei marciapiedi, fortemente degradati e sconnessi soprattutto in corrispondenza degli alberi,dove verranno realizzate delle ampie aiuole. Con grande soddisfazione mia e della giunta la città avrà un nuovo parcheggio pubblico e sarà migliorato il transito sulla trafficatissima via Pertini”.