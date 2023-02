“A Vasto il Carnevale che non c’è. Nessun evento per allietare la settimana più amata dai bambini”

È Carnevale, ma non a Vasto. Anche per il 2023, l’amministrazione comunale non ha previsto nessun bando o evento particolare per allietare la settimana più amata dai bambini. Un dispiacere per le famiglie vastesi, ma anche per le attività che avrebbero potuto beneficiare della presenza di cittadini e turisti nel nostro centro storico. Perché, lo ricordiamo, anche il Carnevale, se programmato per tempo e ad hoc, potrebbe essere un buon motivo per attrarre turisti in città. Basti pensare alle vicine Larino e Francavilla al Mare, senza voler alzare troppo il tiro pensando a Venezia.

Diversi Comuni del Vastese, invece, non si sono fatti trovare impreparati, garantendo manifestazioni e divertimento per grandi e piccini che hanno richiamato l’attenzione anche dei nostri concittadini. Peccato. Peccato non aver deciso di dare, soprattutto ai più piccoli, modo di divertirsi in quella che è una delle settimane più magiche dell’anno: quella appunto di Carnevale. Un’occasione sprecata dall’amministrazione comunale di dimostrarsi vicina alle esigenze dei suoi cittadini che, dopo anni di limitazioni, avrebbero di certo voluto poter tornare in strada a vivere il Carnevale. Mancano le risorse economiche, come accertato anche recentemente dalla Corte dei Conti, ma manca soprattutto la fantasia dei nostri amministratori comunali bravi solo a mettete il cappello sulle iniziative organizzate da altri.