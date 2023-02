IN RICORDO ED IN MEMORIA DI ROBERTO FESTA

”Amare è Donare” si è conclusa la raccolta fondi effettuata dalle Associazioni sportive dilettantistiche Horse Man Team di san Salvo e il Jack O’Neill di Vasto in memoria del Dottor Festa Roberto , pediatra stimato e cavaliere, prematuramente scomparso a seguito di un dannato incidente con la sua bici. Coi fondi raccolti è stato acquistato un carrello porta farmaci e donato al reparto di pediatria dell’ospedale San Pio di Vasto.

I presidenti delle due associazioni, affiancati dai cavalieri Chiara Farina e Nicola Gizzi, hanno consegnato il bene al reparto, dove la dott. ssa Patrizia Brindisino ha ringraziato le due associazioni dicendo: “Conoscevo di persona il dottor Festa e non posso che essere d’accordo con voi, ottimo pediatra, amico e appassionato di cavalli. Si è dedicato al suo lavoro che ha svolto in maniera impeccabile lasciando un vuoto alle persone che lo conoscevano; felici di aver ricevuto il dono in sua memoria affinché quotidianamente viva nel nostro reparto, aiutando i bambini proprio come lui amava".

L'acquisto del carrello era partito con i proventi della manifestazione dello scorso anno, con cui le Associazioni avevano voluto onorare la memoria del Dott. Roberto Festa. Al termine della cerimonia di consegna, i donanti hanno dichiarato: “Questo è un piccolo gesto, ma che magari aprirà la strada ad altre opere che, con l’unione nella nostra passione, potranno rendere il mondo un posto più gentile e pieno di opere buone”