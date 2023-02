"Sul Civeta le nostre perplessità erano fondate”

“Dopo il provvedimento cautelare sulla sciagurata delibera sulle giostrine di Piazza Rodi e la “tirata d’orecchie” della Corte dei Conti, arriva per Menna un altro richiamo della giustizia amministrativa, l’annunciata sospensione della trasformazione del Consorzio Civeta sulla quale avevamo manifestato le nostre perplessità durante i recenti consigli comunali. Come confermato dal Tar nel provvedimento che ha sospeso la procedura di trasformazione, da un primo esame sommario della vicenda, lo Statuto oggetto dell’ impugnativa sembrerebbe non prevedere “idonee garanzie di rappresentatività delle minoranze atte ad assicurare il controllo analogo congiunto - essendo rimesso il voto assembleare alla maggioranza delle quote - nonché in riferimento al difetto di motivazione della relazione redatta in maniera generica priva del connotato di analiticita’ come descritto dall’art. 5 del d.lgs 175/2016 e comunque dovuta in assenza di un automatismo ex lege”.

Ci auguriamo” continuano i consiglierei di minoranza Prospero, Suriani, Giangiacomo e Soria, i soli ad aver sollevato in aula le perplessità confermate dal Tar Pescara, che Menna e gli altri fautori dell’impugnato statuto riflettano sulle indicazioni provenienti dai comuni ricorrenti Casalbordino, Monteodorisio, Pollutri e Villalfonsina e rimuovano le illegittimità presenti nello statuto senza aspettare la pronuncia definitiva del TAR che arriverà il prossimo 27 maggio. Il Civeta è un patrimonio del territorio e potrà conservare ed accrescere il proprio valore solo se ci sarà una gestione condivisa tra tutti i comuni che l’hanno costituito. Il Tar ha invitato i comuni a trovare una mediazione entro 60 giorni. Si faccia, anche rinunciando a qualche rendita di posizione, per il bene del nostro territorio”