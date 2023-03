Stop alla trasformazione del CIVETA:

E' di pochi giorni fa la sentenza del TAR che frena la trasformazione del CIVETA in società di capitali, in seguito al ricorso dei 4 sindaci di centrodestra che hanno contestato il merito del nuovo statuto deliberato dai soli Consigli comunali di Cupello, Vasto, San Salvo e Scerni. Subito abbiamo evidenziato che la mancata unità delle amministrazioni a guida centrodestra rappresentava un limite alle legittime aspirazioni del Vastese di essere protagonista in un comparto, quale quello dei rifiuti, che gli è proprio, grazie alla presenza dell’impianto di Valle Cena.

Riteniamo che il patrimonio pubblico non possa essere svenduto; ma se il CIVETA è di tutti, tutti devono farsi carico della sua sopravvivenza. Per questo, ben vengano i chiarimenti tra le amministrazioni dissenzienti e quelle consenzienti, ma sia chiaro che la salvaguardia e il rilancio del Consorzio non dovranno essere semplici slogan.

I Comuni dissenzienti abbiano il buon senso e il coraggio non solo di dichiarare buoni propositi, ma anche di praticarli, tornando a conferire tutti i rifiuti al CIVETA anziché ad Ecolan come fanno oggi. È palese il fallimento di chi ha avuto la regia delle scelte affrettate e politicamente poco condivise adottate finora, così come sono evidenti le responsabilità politiche e amministrative della maggioranza che guida Cupello, che per troppo tempo ha delegato ad altri l’indirizzo politico in materia di rifiuti; ci auguriamo quindi che non perseveri nelle proprie malefatte.

Si ridia lustro al CIVETA coinvolgendo fattivamente le forze politiche e i gruppi consiliari che hanno offerto piena disponibilità nel concreto ed esclusivo interesse del territorio e dei cittadini tutti, i quali vanno considerati utenti e non sudditi. Il ritorno alla vocazione originaria di centro di compostaggio e riciclaggio è una nuova opportunità di crescita e sviluppo, non certo un freno alle prospettive occupazionali e di sviluppo del Vastese. Il CIVETA è di tutti! La sua salvaguardia sia occasione di rilancio per l’intero territorio e non fonte di speculazione per qualche gruppo di potere.