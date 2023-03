“Linea Salute”, evento solidale organizzato da AttivaMENTE

Sabato 4 Marzo ore 10:30 c'è l'evento solidale offerto da AttivaMENTE chiamato "Linea Salute" e questa volta i bambini apprenderanno in maniera ludica, l'importanza dell' igiene orale e della cura della propria persona. I genitori sono molto attenti a questi laboratori e ringraziano per l'attenzione dimostrata dallo staff per questi argomenti che serviranno alla loro crescita e all'acquisizione dell' autonomia personale. Il laboratorio è gratuito e aperto a tutti, e personale medico spiegherà loro come farlo e il perché farlo.

AttivaMENTE non pensa solo allo svago ma si preoccupa di creare sane abitudini per tutti i bambini.