DI IANNI E GNASSI IN VISITA A CASOLI

IL 4 MARZO SCORSO ANGELO DI IANNI (GIA' PRESIDENTE DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI DELL'ONTARIO) E LUIGI GNASSI (PRESIDENTE NAZIONALE DI CIVATURS) HANNO FATTO VISITA ALLA SCUOLA SUPERIORE “ALGERI MARINO” DI CASOLI ACCOLTI DAL SINDACO MASSIMO TIBERINI E DALLA DIRIGENTE SCOLASTICA COSTANZA CAVALIERE.
I DUE AUTOREVOLI OSPITI HANNO DAPPRIMA APPREZZATO I LAVORI DEGLI STUDENTI NEI MODERNISSIMI LABORATORI DELLA SCUOLA ED HANNO POI PARTECIPATO AL COLLEGAMENTO CON LA DOTT. SSA ALESSIA TESONE, CONSULENTE DI MARKETING TURISTICO INTERNAZIONALE E DELL'ENIT DI TORONTO, CON LA QUALE SARA' STRUTTURERATA LA COMUNICAZIONE DIGITALE DEI PERCORSI ELABORATI PER IL TURISMO DELLE RADICI DAGLI ISTITUTI ADERENTI AI PATTI EDUCATIVI DI COMUNITA' PROMOSSI DA PMI SERVICES E DAL LABORATORIO ANS IN SOCIOLOGIA DELL'ISTRUZIONE