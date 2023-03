Domenica 26 marzo visita al Borgo Universo ad Aielli, Castello e musei a Celano e Sorgenti del Lavino

Programma

- Partenza ore 8:00 dal terminal bus di Vasto con possibilità di salire lungo il percorso;

- visita guidata al Borgo Universo di Aielli;

- pranzo al ristorante o libero;

- visita guidata al Castello Piccolomini, musei, Collezione Torlonia;

- visita alle sorgenti del Lavino

- rientro a Vasto ore 21:15

Costi

Viaggio: euro 33 per i soci, euro 48 per i non iscritti ad Italia Nostra

Ingressi e visite guidate:

- euro 6 per il Borgo Universo di Aielli;

- euro 4 per Il Castello Piccolomini ed i musei (gratis per i docenti muniti di certificazione e documento di identità al seguito);

Pranzo al ristorante: 22 euro

Prenotazioni

vasto@italianostra.org

cell. 3483576711 (anche tramite WhatsApp)



Menu pranzo (opzionale)

Spaghetti alla Gricia

Arrosto misto al forno con salsiccia, costine e pancetta e contorno di patate

Acqua, vino e caffè inclusi

N.B. Specificare in anticipo eventuali intolleranze