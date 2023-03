"Apprendiamo con soddisfazione che la Granito Forte realizzerÃ  il proprio ampliamento senza il costoso parere dell'ARAP"

In questi giorni stiamo assistendo e leggendo, dichiarazioni roboanti del Sindaco di Fresa e qualche suo seguace. Apprendiamo con soddisfazione che la Granito Forte, importante è realtà industriale delle ceramiche con stabilimento nella zona di Fresagrandinaria, è riuscita a porre in essere il proprio ampliamento senza il costoso parere dell'ARAP..

Per verità di cronaca, ci corre l'obbligo di ricordare che nel 2011 l'allora amministrazione di Fresagrandinaria con sindaco Giovanni Di Stefano fu il primo comune a deliberare la fuoriuscita dal nucleo industriale. Il nucleo industriale intese impugnare quella delibera consiliare per due gradi di giudizio, al TAR e CONSIGLIO DI STATO, vedendosi in entrambi i giudizi soccombere a quanto stabilito dal consiglio comunale.

In seguito a quegli atti deliberativi e successive sentenze alcune aziende ampliarono le loro attività senza passare per il parere dell’allora Nucleo Industriale ora ARAP. L'allora amministrazione, poi seguita da altri comuni, ebbe la lungimiranza ed il coraggio di deliberare la fuoriuscita dal nucleo industriale per evitare di sottoporre le aziende ricadenti nel

proprio territorio ad inutili balzelli autorizzativi e pagamenti di ingenti somme, senza ricevere in cambio alcun servizio.

La ulteriore decisione di questi giorni del TAR Abruzzo premia quella scelta e permette ad una importante azienda di ampliarsi con innumerevoli ricadute positive per tutto il territorio, spiace solo che nel 2011, epoca della delibera di fuoriuscita, diversi esponenti dell'attuale amministrazione votarono contro quella delibera che l'allora maggioranza approvò con i suoi soli voti, non comprendendo la portata di quell'atto amministrativo che tutt'oggi si è rilevato fondamentale per lo sviluppo delle nostre aziende.

Tutto ciò per chiarezza e trasparenza di fatti e situazioni che si sono verificati anni addietro.