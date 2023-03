A VASTO PER L' 8 MARZO,ESIBIZIONE DI LORENZA CARMEN BATTISTA IN CORSO ITALIA

In occasione della Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne la Consulta Giovanile in collaborazione con il Progetto Giovani e l'assessorato alle politiche giovanili organizza l'evento "Il Diritto di essere Donna" che si terrà l'8 marzo alle ore 19:00 in Corso Italia nei pressi della panchina rossa adiacente agli ex palazzi scolastici. Si esibirà la giovane cantante e musicista Lorenza Carmen Battista iscritta al Registro dei Giovani Artisti del Comune di Vasto che interpreterà una selezione di canzoni dedicate alle donne intramezzate dalla lettura di testi.

"Ringraziamo le ragazze ed i ragazzi della Consulta Giovanile - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessora alle Politiche giovanili, Paola Cianci - per essere sempre attenti alla questione della tutela dei diritti. La musica è il modo migliore e più diretto per comunicare la profondità della storia delle donne e del loro storico impegno per affermarsi in tutti i contesti sociali. Alle donne del futuro diciamo di rivendicare sempre con forza le conquiste fatte e di essere le uniche artefici del loro destino".

“Quest'anno la Consulta Giovanile di Vasto - dichiara la Presidente, Marta Del Negro - ha voluto ricordare tutte le battaglie combattute dalle donne in occasione di un giorno importante come l’8 marzo per non dimenticare le discriminazioni che ancora oggi sono ancora troppo radicate nella società. Un live accompagnato da letture di donne che hanno lottato per un cambiamento nel mondo. Ringraziamo il Registro dei Giovani Artisti e il Progetto Giovani per essere stati a nostro fianco in questo percorso".