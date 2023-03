Una giornata in Regione Abruzzo ospite di Pietro Smargiassi, Presidente della Commissione di Vigilanza, che ringrazio per la squisita ospitalità e per il tempo che ha voluto dedicarmi.

E' stato il Cicerone fantastico per la visita del palazzo di Regione ed i racconti sulla ricostruzione post-terremoto. Questo video è dedicato agli Abruzzesi nel Mondo, che vedranno, forse per la prima volta, il loro palazzo di Regione ed alcune delle attività ché si svolgono al suo interno, con l'augurio che presto possano vederlo dal vivo anche grazie al " TURISMO delle RADICI". Grazie di cuore Pietro.